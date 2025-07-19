Дарія Снігур зустрілася з представницею Польщі Ліндою Клімовічовою у півфіналі турніру серії ITF W75 у Віторії-Гастейс (Іспанія). Результат та звіт – читайте у цій новині "Футбол 24+".

ITF W75, Віторія-Гастейс (Іспанія), жінки, хард, 1/2 фіналу

Лінда Клімовічова (Польща, WTA № 212) – Дарія Снігур (Україна, WTA № 201) – 6:4, 7:6 (7:1)

Снігур крокує за трофеєм на турнірі в Іспанії – Дарія вже вийшла до чвертьфіналу

Снігур, яка мала другий номер посіву, вважалася фавориткою матчу, але свій статус не підтвердила та зазнала болючої поразки у двох сетах.

Всередині першої партії суперниці обмінялися брейками, а долю сету вирішили у десятому геймі – Клімовічова зробила впевнений брейк, розбивши Дарію під нуль. У дев’ятому геймі другої партії Снігур мала два брейк-пойнти, але жоден з них не реалізувала, тому не здобула бажану перевагу. Як наслідок, все у партії вирішилося на тай-брейку. Його українка провела жахливо – змогла взяти лише одне очко, втративши три на своїй подачі.

Клімовічова, здолавши Снігур, вийшла у фінал, де на неї чекає зустріч із представницею Литви Юстиною Мікульскіте (WTA № 214).

Соболєва не змогла вийти до фіналу турніру ITF – українка відмовилась від боротьби в другому сеті