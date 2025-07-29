Українські тенісистки Дарія Снігур, Олександра Олійникова та Анастасія Соболєва провели свої матчі. Звіт та результат поєдинків – у цій новині на "Футбол 24+".

Челенджер W125, Варшава (Польща), хард, 1/16 фіналу

Габріела Кнутсон (Чехія, WTA №265) – Дарія Снігур (Україна, WTA №193) – 1:2 (6:2, 4:6, 4:6)

ITF W100, Гран Канарія (Іспанія), ґрунт, 1/16 фіналу

Катерина Овчаренко (WTA № 512) – Олександра Олійникова (Україна, WTA № 176) – 2:1 (7:6 (7:5), 1:6, 6:1)

ITF W75, Корденонс (Італія), ґрунт, 1/16 фіналу

Аліс Раме (Франція, WTA № 271) – Анастасія Соболєва (Україна, WTA № 227) – 2:0 (6:2, 6:3)

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Дарія Снігур змогла здійснити камбек проти Габріели Кнутсон на челенджері у Варшаві. Українка поступилася в першому сеті 2:6, але потім двічі оформила перемоги 6:4 й прохід у 1/8 фіналу турніру. Наступною суперницею Снігур стане француженка Діан Паррі (WTA №109).

Олександра Олійникова поступилася на тай-брейку в першому сеті проти росіянки Катерини Овчаренко, але змогла повернутися у гру завдяки перемозі 6:1 в другій партії. Долю двохгодинного матчу вирішив третій сет – там сильнішою виявилась "нейтралка".

Анастасія Соболєва також не змогла перемогти. Українка поступилася у двох сетах 271-й ракетці світу з Франції Аліс Раме та вилетіла з турніру в Італії.

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