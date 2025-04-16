ITF W75, Кальві (Франція). Хард, 1/16 фіналу

Дарія Снігур (Україна, WTA № 139) – Ліза Цаар (Швеція, WTA № 510) – 6:3, 6:2

Тенісистка поскаржилась на неприємний запах від суперниці під час матчу – вірусне відео

Дарія Снігур пробилася до 1/8 фіналу на хардовому турнірі ITF W75 у Кальві (Франція). У стартовому матчі перша сіяна за 1 годину 5 хвилин перемогла шведку Лізу Цаар.

Тенісистки вперше зустрілися між собою в очному протистоянні. Дарія зробила по три брейки в кожному сеті, а за весь матч віддала лише дві свої подачі.

В 1/8 фіналу Снігур зустрінеться з Амарні Бенкс (WTA № 326) з Великої Британії. Минулого року спортсменки грали на хардовому турнірі ITF W100 у Шрусбері – тоді українка переграла британку з рахунком 6:4, 7:5.

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