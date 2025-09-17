WTA 125, Калдаш-да-Раїнья, Португалія, грунт

Одиночний розряд, перший раунд, друге коло

Дар'я Снігур (Україна) – Крістіна Дмитрук (–) – 6:1, 6:1.

Костюк розповіла, як здолала Манейро у матчі Кубка Біллі Джин Кінг: "Був неймовірний пойнт"

Дар'я Снігур (№193 WTA) на турнірні WTA 125 зустрічалася з нейтральною тенісисткою з білоруським паспортом Крістіну Дмитрук (№263 WTA).

Спортсменки вперше зустрічалися у своїй історії. Матч тривав годину та сім хвилин. Дар'я без проблем впоралася з суперницею, обігравши її 6:1, 6:1.

У наступному раунді Снігур протистоятиме Габріелі Кнутсон (№236 WTA) з Чехії.

Світоліна дотиснула Бадосу і вивела Україну в історичний півфінал Кубка Біллі Джин Кінг – відомі наступні суперниці