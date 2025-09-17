Снігур розгромила білоруську суперницю, пробившись до чвертьфіналу турніру WTA 12
Українська тенісистка Дар'я Снігур здобула важливу перемогу над Крістіною Дмитрук.
WTA 125, Калдаш-да-Раїнья, Португалія, грунт
Одиночний розряд, перший раунд, друге коло
Дар'я Снігур (Україна) – Крістіна Дмитрук (–) – 6:1, 6:1.
Дар'я Снігур (№193 WTA) на турнірні WTA 125 зустрічалася з нейтральною тенісисткою з білоруським паспортом Крістіну Дмитрук (№263 WTA).
Спортсменки вперше зустрічалися у своїй історії. Матч тривав годину та сім хвилин. Дар'я без проблем впоралася з суперницею, обігравши її 6:1, 6:1.
У наступному раунді Снігур протистоятиме Габріелі Кнутсон (№236 WTA) з Чехії.
