Дар'я Снігур не змогла довести до переможного завершення ITF W50 в іспанській Єклі.

ITF W50, Єкла, одиночний розряд, хард, фінал

Дар'я Снігур (Україна, WTA № 147) – Армоні Тан (Франція, WTA №283) – 1:2 (6:3, 3:6, 1:6)

Снігур на попередніх чотирьох стадіях не віддала суперницям жодного сету і підходила до фіналу проти француженки Тан у статусі фаворитки.

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Українка розпочала впевнено, вигравши перший сет з рахунком 6:3. Втім, далі почалися проблеми. Тан у другій партії відповіла тим самим, а третя перетворилася на побиття Снігур. 1:6 – турнір виграє тенісистка з Франції.

Для Дар'ї це другий програний фінал у 2025 році. 16 лютого вона поступилася росіянці Авдєєвій у вирішальному матчі ITF W75, який приймав німецький Альтенкірхен.