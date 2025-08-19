Дарія Снігур завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті США з призовим фондом 35,5 млн доларів.

US Open-2025. Перший раунд кваліфікації, жінки

Дарія Снігур (Україна, WTA № 177) – Сімона Вальтерт (Швейцарія, WTA № 129) – 6:4, 1:6, 2:6

Свьонтек вперше в кар'єрі стала переможницею супертурніру в Цинциннаті, здолавши у фіналі Паоліні (ВІДЕО)

Першою серед українок на US Open-2025 стартувала Дарія Снігур. 23-річна спортсменка стартувала з чвертьфіналу кваліфікації і не змогла впоратись зі швейцаркою Сімоною Вальтерт, яка у світовій кваліфікації посідає 129-ту сходинку. Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилин і завершився поразкою українки. Загалом це була вже шоста зустріч суперниць – швейцарка, яка у 2022 році в складі своєї збірної стала переможницею Кубка Біллі Джин Кінг, зрівняла рахунок 3:3.

Дарія впевнено розпочала поєдинок, закривши перший сет. Однак втримати перевагу не змогла – Вальтер розбила українку у двох наступних партіях, віддавши нашій землячці лише 3 гейми.

Снігур за гру не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. У доробку її суперниці 6 ейсів, 2 помилки на подачі та 5 брейків.

Для Дарії це була п'ята кваліфікація Відкритого чемпіонату США – до основи вдалося пробитись лише у 2022-му.

Нагадаємо, окрім Снігур, цьогоріч у кваліфікації US Open-2025 боротимуться також українки Олександра Олійникова та Анастасія Соболєва.

Перша ракетка України прикро вилетів у стартовому раунді кваліфікації US Open-2025