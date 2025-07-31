Дар’я Снігур та Вікторія Голубіч розіграли путівку до півфіналу на турнірі WTA 125. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 125, Варшава (Польща), хард, 1/4 фіналу

Дар’я Снігур (Україна, WTA № 193) – Вікторія Голубіч (Швейцарія, WTA № 90) – 5:7, 2:6

Снігур із красивим дзеркальним камбеком перемогла на турнірі у Варшаві – Дар’я виявилася сильнішою за сіяну суперницю

Українка Снігур не вважалася фавориткою зустрічі, але була здатна дати бій 32-річній срібній призерці Олімпійських ігор 2020 року в парному розряді Вікторія Голубіч зі Швейцарії. Так воно і сталося, лише Дар’ї не вдалося отримати з цього хоч якість дивіденди.

У першому сеті українка мала перевагу (4:3, 5:4), але у вирішальний момент не втримала свою подачу, чим досвідчена Голубіч одразу скористалася та забрала партію собі.

Другий сет пройшов за повним контролем представниці Швейцарії. Снігур лише епізодами включалася, але для перелому у грі цього було не достатньо.

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