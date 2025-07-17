ITF W75, Віторія-Гастейс (Іспанія), жінки, хард, 1/8 фіналу

Еллі Шопп (США, WTA № 736) – Дарія Снігур (Україна, WTA № 201) – 4:6, 4:6

Дві тенісистки з України синхронно пробилися в 1/8 фіналу на турнірах ITF W75

Снігур, яка, нагадаємо, у новому рейтингу Жіночої тенісної асоціації, втратила позицію у топ-200, на турнірі у Віторії-Гастейс має другий номер посіву та вважається однією з фавориток на перемогу. Поки що українка свій статус підтверджує та вийшла вже до чвертьфіналу.

В 1/8-й фіналу українська тенісистка за 1 годину 35 хвилин переграла у двох сетах представницю США Еллі Шопп, яка посідає 736-те місце у світовому реєстрі.

У першому сеті Снігур "горіла" з рахунком 0:3, але змогла повернутися до гри та з двома брейками забрала партію собі. У другому сеті Дарія знову виграла 6:4, зробивши суперниці три брейки, а сама двічі втратила свою подачу.

У чвертьфіналі на Снігур чекає або китаянка Ханью Гуо (WTA № 217), або німкеня Джина Марі Діттманн (WTA № 728).

Світоліна та ще три українські тенісистки потрапили в основну сітку US Open-2025