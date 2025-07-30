Дар’я Снігур та Діан Паррі розіграли путівку до чвертьфіналу на турнірі WTA 125. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 125, Варшава (Польща), хард, 1/8 фіналу

Діан Паррі (Франція, WTA № 109) – Дар’я Снігур (Україна, WTA № 193) – 6:4, 4:6, 4:6

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Снігур у першій партії зустрічі, яка проходила за рівної боротьби, програла. Паррі отримала перевагу, але після цього зіштовхнулася з сильним тиском з боку українки та була вимушена діяти за її правилами.

Другий сет Снігур виграла із дзеркальним рахунком. Такий саме результат було зафіксовано на користь Дар’ї й після третього сету – українка перемогла та вийшла до чвертьфіналу.

Далі за турнірною сіткою на Снігур чекає 32-річна срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року в парному розряді Вікторія Голубіч (WTA № 90) зі Швейцарії.

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