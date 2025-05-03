Дар'я Снігур зіграє у фіналі хардового турніру серії ITF W50, який проходить в Еклі (Іспанія).

ITF W50, Екла (Іспанія), хард, 1/2 фіналу

Дар'я Снігур (Україна, WTA № 147) – Амандін Есс (Франція, WTA № 282) – 6:4, 6:0

Українка тріумфально вийшла у фінал 30-тисячника ITF в Італії, розтрощивши іспанку

Дар'я Снігур стала учасницею фіналу турніру серії ITF W50, що проходить в іспанській Еклі. У півфіналі українка, маючи перший номер посіву, впевнено розібралася з француженкою Амандін Есс (4-й номер посіву).

Зустріч тривала 1 годину 6 хвилин. Снігур виконала 4 подачі навиліт, зробила одну подвійну помилку та 7 брейків. Есс завершила матч з одним ейсом, 4 помилками на подачі та 3 брейками.

У фіналі українка зустрінеться зі ще однією представницею Франції Армоні Тан (WTA №283).

Майбутній фінал стане для Снігур другим у 2025 році та 18-м у кар'єрі. У лютому вона не виграла вирішальну зустріч на 60-тисячнику в Альтенкірхені (Німеччина).

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