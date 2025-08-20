Зустріч Словаччина – Україна відбудеться у Братиславі. Початок – о 19:00 за київським часом.

Президент ФБУ завчасно подякував за вихід чоловічої збірної України у відбір ЧС-2027

Пряму трансляцію гри можна подивитися на платформі Київстар ТБ, офіційному YouTube-каналі FIBA та в цій новині "Футбол 24+".

Збірні України та Словаччини проведуть другу очну зустріч у пре-кваліфікації ЧС-2027. 9 серпня у першому матчу "синьо-жовті" перемогли з рахунком 80:71. У своєму попередньому поєдинку українці здолали команду Швейцарії – 73:64.

Перемога над словаками зробить збірну України найкращою командою групи. У разі поразки доведеться рахувати ігрові очки, адже всі три команди групи матимуть однакову кількість перемог та поразок. Якщо українці програють до 12 очок, то залишаться першими, а якщо понад 23, то посядуть лише третє місце.

Турнірна таблиця групи D пре-кваліфікації ЧС-2027

Тренер збірної України з баскетболу назвав головний висновок з перемоги над Швейцарією та оголосив план проти Словаччини