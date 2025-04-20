"Я грала на багатьох турнірах серії 250 і це той турнір, де ти дійсно хочеш бути і який хочеш виграти. Особливо, коли є такий прекрасний трофей і сам його вигляд є мотивацією здобути перемогу.

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Звісно, дякую всім уболівальникам, медичній команді, яка підтримувала наш здоровий стан, це дуже важливо. А також, звісно, спасибі глядачам, усім, хто приходив щодня і підтримував нас, це ви підштовхували нас грати краще і показувати справді гарний теніс. Звичайно, я також хочу подякувати моїй команді, яка щотижня зі мною. Також моєму чоловіку Гаелю, який приїхав.

І, звісно, дякую усім українцям, які приходили на мої матчі та підтримували мене. Слава Україні!", – цитує Світоліну BTU.

Back on the winner’s podium ??



Elina Svitolina wins her 18th career title and first since 2023!#OCRM2025 pic.twitter.com/sebedN5Tl3 — Tennis Channel (@TennisChannel) April 20, 2025

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