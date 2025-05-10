Відбулась гра чвертьфінальної серії чемпіонату України з футзалу, в якому Енергія приймала SkyUp. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол24+".

Екстра-ліга 2024/25, плей-офф, 1/4 фіналу, третій матч

Енергія – SkyUp – 4:6 ОТ (0:0)

Голи: Грицина, 2, Грицина, 3, Радевич, 25, Кузь, 27 – Шарапіньйо,11, 39, Гайван, 22, 25, 48, Лукас, Боб

ХІТ взяв реванш в Атлетіка і зрівняв рахунок в серії плей-офф чемпіонату України з футзалу

Енергія добре розпочала гру, забивши два м'ячі, голами відзначився Грицина. Проте гості змогли переломити хід матчу та вийшли вперед на початку другого тайму. Ба більше, на 27-й хвилині Радевич вивів львів'ян вперед, проте SkyUp вже через кілька хвилин відновив паритет.

Основний час гри завершився внічию, тож поєдинок продовжився в овертаймі. У екстратаймі гру було призупинено, гравець київського клубу Шарапіньйо втратив свідомість. На щастя, футзаліста вдалося привести до тями, він у супроводі партнерів покинув майданчик.

У додатковий час забивав лише SkyUp – голами відзначились Жоау Лукас та Боб. В підсумку кияни перемогли та вийшли вперед у серії (2:1). Четвертий поєдинок між командами відбудеться 11 травня.

Аврора переграла Суху Балку в овертаймі й повела у чвертьфінальній серії Екстра-ліги