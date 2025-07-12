Скапінцев взяв участь у знущанні Портленда з Голден Стейт – українець відіграв майже половину гри (ВІДЕО)
Дмитро Скапінцев допоміг своїй команді перемогти з рахунком 106:73.
Український центровий зіграв за Портленд проти Голден Стейт у матчі Літньої ліги НБА, яка минулої ночі стартувала у Лас-Вегасі.
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Скапінцев провів на паркеті 16 хвилин 25 секунд. Він набрав 4 очки, зробив три підбирання та дві передачі, поставив два блок-шоти. З негативу у грі Дмитра – одразу п’ять персональних фолів.
Гра завершилася переконливою перемогою Портленда з рахунком 106:73.
У ніч на 13 липня Портленд зі Скапінцевим зустрінеться із Мемфісом, який, нагадаємо, минулої ночі програв 78:92 Бостону, кольори якого захищає українець Максим Шульга.
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