Портленд Скапінцева поступився Мемфісу з рахунком 86:96. 27-річний українець провів на паркеті чотири хвилини, за які встиг набрати шість очок та виконати одне підбирання.

Шульга допоміг Бостону стартувати з перемоги у Літній лізі НБА

У своєму наступному матчі, який відбудеться 16 липня, Трейл Блейзерс зустрінуться проти Нового Орлеана.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Дмитро Скапінцев підписав контракт із Бостон Селтікс, однак був відрахований та перебрався до Мен Селтікса, який є фарм-клубом Бостона. У січні українця обміняли у фарм-клуб Портленда Ріп Сіті Ремікс.

Барселона прагне підписати капітана збірної України з баскетболу – каталонці хочуть повернути легіонера з Індонезії