ATP 500. Вашингтон. Хард. Чоловіки. Чвертьфінали.

Даніїл Медвєдєв (АТР №14) – Корентен Муте (АТР №59, Франція) – 1:2 (6:1, 4:6, 4:6)

Тейлор Фріц (АТР №4, США) – Алехандро Давідовіч Фокіна (АТР №26, Іспанія) – 1:2 (6:7, 6:3, 5:7)

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Росіянин Мєдвєдєв, що посідає 14-ту сходинку у світового рейтингу, досить несподівано програв французу Корентену Муте. Медвєдєв переконливо виграв перший сет, але програв другий, віддавши свою подачу у 10-му геймі. Вирішальну партію було перервано через спеку за рахунку 5:4 на користь Муте. Втім, пауза не допомогла росіянину, далі представник Франції виграв брейк та реалізував матч-бол.

У півфіналі Муте зустрінеться з австралійцем Алексом де Мінором, який посідає 13-те місце рейтингу АТР.

В іншому чвертьфіналі зірковий господар турніру Тейлор Фріц поступився іспанцю Алехандро Давідовічу Фокіні. Фріц програв перший сет на тай-брейку, але у другому зміг реабілітуватися – 6:3. Американець виграв третю партію з рахунком 4:1, але примудрився розгубити перевагу та поступитись.

У наступному раунді турніру в Вашинтоні Фокіна зустрінеться з ще одним американцем – Беном Шелтоном.

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