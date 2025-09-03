Гонщик Алекс Данн візьме участь у вільній практиці в італійській Монці замість одного із зіркових пілотів Макларен.

Алекс Данн повернеться в Формулу-1 під час практичного заїзду на Гран-прі Італії. Про це повідомляє Sky Sports.

Зірковий новачок Формули-1 втратив трофей після фінішу в топ-3 Гран-прі Нідерландів – він отримає заміну

Ірландський пілот, який у травня спричинив масову аварію в Формулі-2, тимчасово замінить Оскара Піастрі або Ландо Норріса в боліді Макларен. Щоправда, Данн не братиме участі у кваліфікації й вирішальній гонці Гран-прі, адже його участь в практиці зумовлена правилами. Згідно з ними, кожна команда Формули-1 повинна виставити новачків щонайменше на 4 практики за сезон.

19-річний Данн вже раніше брав участь в практичному заїзді Формули-1 – в Австрії він відстав від Оскара Піастрі всього на 0,069 с.

