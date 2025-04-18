Джейк Пол нарешті зміг переконати бодай когось вийти з ним у ринг.

Одіозний блогер-боксер у листопаді 2024-го рішенням суддів переміг 58-річного Майка Тайсона, після чого сипав обіцянками про бої з Джошуа, Джервонтою чи Канело. Реальність виявилася значно скромнішою.

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Наступним суперником Пола стане 39-річний Хуліо Сесар Чавес-молодший (54-6-1, 34 КО), інформує Ring Magazine. Поєдинок відбудеться цього літа, інших подробиць джерело не надає.

Чавес-молодший – син легендарного мексиканського боксера Хуліо Сесара Чавеса, який з 1990 по 1993 роки утримував звання найкращого боксера світу за версією журналу The Ring. Нащадок у 2011 році виграв титул чемпіона WBC в другій середній вазі, однак більше запам'ятався постійними скандалами – допінг, вживання марихуани, арешт за незаконне збереження зброї. За останні 3,5 роки Чавес-молодший провів усього один бій. Влітку 2024-го мексиканець переміг колишнього бійця UFC Юрая Холла в андеркарті бою Пола проти Майка Перрі.