Півфінали завершилися несподіваними поразками фаворитів. Чжао Сіньтун "переїхав" легендарного Ронні О'Саллівана (17:7), а перший номер світового рейтингу Джадд Трамп у напруженій боротьбі поступився Марку Вільямсу (14:17).

Українець допоміг Трампу і Сі встановити історичний рекорд чемпіонатів світу зі снукеру

Учасники фіналу дуже цікаві. 28-річний Сіньтун формально приїхав на ЧС у статусі аматора. Він відбував дискваліфікацію за участь у договірних матчах і був змушений знову пробиватися з низів до еліти снукеру. Чжао здолав 4 суперників у кваліфікації та ще 4 в основній стадії. Це лише другий китаєць у фіналі Крусібла після Діна у 2016 році.

Завадити Сіньтуну спробує Марк Вільямс, який 2 тижні тому відсвяткував 50-річчя. Валлієць стане найстаршим фіналістом в історії чемпіонатів світу. У нього є чималий досвід вирішальних матчів – позаду в кар'єрі 4 фінали Крусібла, три переможні.

Судити фінал буде 32-річна болгарка Десислава Божинова. Це друга жінка-рефері в такому матчі після Мікаели Табб, якій довіряли контролювати битву за корону у 2009 та 2012 роках.

Фінал між Сіньтуном і Вільямсом відбудеться 4-5 травня, по дві сесії в день. Для здобуття титулу чемпіона світу і 500 тисяч фунтів призових потрібно виграти 18 фреймів.