Чинний чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс та легендарний Нейт Діас "зашкварились", прийнявши запрошення стати капітанами у другому сезоні російського поп-MMA шоу ALF Reality. Про це повідомив Альфредо Аудіторе – організатор "болотного цирку".

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У першому сезоні очолювати команди мали росіянин Пьотр Ян і грузин Мераб Двалішвілі, що викликало масштабне обурення. Втім, другу України вистачило розуму відмовитися від цієї ганьби. Тоді його замінив американець Алджамейн Стерлінг.

Тепер у ролі іменитих найманців Джонс та Діас. На їхній репутації і без того вистачає темних плям попри безумовну бійцівську майстерність. Джонс на автомобілі возив марихуану і травмував вагітну жінку, п'яним стріляв з пістолета посеред вулиці, отримував кілька дискваліфікацій через вживання допінгу.

Діас – в принципі один з головних хуліганів в історії UFC "завдяки" своїй хамській поведінці в октагоні та за його межами. У нього також були проблеми з поліцією через задушення цивільної людини до втрати свідомості.

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