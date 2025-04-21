В інтерв'ю блогеру-пропагандисту з антиукраїнськими поглядами Такеру Карлсону іменитий ірландець розповів, що хотів би стати президентом своєї країни.

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"Я – громадянин Ірландії і люблю свою країну до смерті. Ніхто і ніколи не зможе це змінити. Я готовий віддати своє життя за цей народ. Знаєте, я вклав у розвиток Ірландії величезні гроші.

Багато людей почали працювати завдяки мені. Адже маю величезну кількість підприємств, бізнесу, різних проєктів. Щодня чую скарги своїх земляків та бачу проблеми, з якими вони стикаються. Їм доводиться щодня боротися за своє життя. Не можна ігнорувати проблеми Ірландії. Потрібно терміново щось зробити", – сказав борець в інтерв'ю.

Макгрегор – колишній чемпіон у напівлегкій та легкій вазі. Кілька разів Конора звинувачували у сексуальному насиллі.

До слова, після успішної боксерської кар'єри Віталій Кличко став мером Києва.

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