Американська стайня Хаас поповнилась новим пілотом. Резервним гонщиком команди на сезон 2025 року став японець Рьо Хіракава, повідомляє Racingnews365.

"Живуть з російських грошей": Павлов – про безсоромність Інфантіно, штучне рішення щодо Шевченка і проблему Реброва

Цікаво, що у 2023 році 31-річний пілот був резервним у Макларені, а нещодавно провів тренувальну сесію у складі Альпін під час Гран-прі Японії, де замінив Джека Дуена у першій вільній практиці на трасі в Сузуці. Зазначається, що Хаас досі не мали постійного резервного пілота, раніше позичаючи гонщиків у Феррарі. Зокрема, у 2024 році Олівер Берман двічі замінював Кевіна Магнуссена.

Хіракава ще не стартував у жодному Гран-прі, що робить його придатним до участі в обов’язкових сесіях FP1 для новачків, які кожна команда має провести протягом сезону. У 2025 році кількість таких сесій подвоїли – тепер кожна команда повинна надати чотири можливості для молодих пілотів (по дві на кожну машину). Перший виступ Рьо відбудеться вже на Гран-прі Бахрейну, де він замінить Бермана.

До слова, Хіракава у 2022 році здобув перемогу в 24 годинах Ле-Мана. Також японець двічі ставав чемпіоном WEC – у 2022 та 2023 роках.

Нагадаємо, Хаас – перша американська команда в Формулі-1. В сезоні 2021 року їхнім титульним спонсором була російська компанія "Уралкалій", а пілотом – син власника Нікіта Мазепин. Ця співпраця запам’яталась низкою скандалів: спочатку фанати звинуватили Нікіту у купівлі місця в команді, а згодом їм не сподобалось, що нова ліврея машини була виконана у кольорах російського прапора. Зрештою, 5 березня 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Хаас оголосила про розірвання контракту з "Уралкалієм" і Нікітою Мазепиним.

"Заборонив звертатися на "ви". І просив не називати Михайловичем": рекордсмен нашого футболу, який зіграв тисячу матчів