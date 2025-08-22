Зірка збірної В’єтнаму Нгуєн Тхі Біч Туєн відмовилася від участі у ЧС-2025 з волейболу через нові правила FIVB.

Жіноча збірна В’єтнаму вперше в історії вийшла на чемпіонат світу з волейболу, але перед стартом турніру команда втратила свою головну зірку. Діагональна Нгуєн Тхі Біч Туєн (25 років) оголосила про відмову виступати на ЧС-2025 через нові вимоги щодо гендерних перевірок, запроваджені Міжнародною федерацією волейболу (FIVB).

Україна поступилась Італії у напруженому матчі молодіжного чемпіонату світу-2025 з волейболу

Федерація волейболу В’єтнаму 19 серпня оприлюднила заявку команди без Тхі Біч Туєн, пояснивши її відсутність "особистими причинами". Проте сама волейболістка у Facebook заявила, що справжня причина – нові правила FIVB, за якими всі учасниці чемпіонату світу мають пройти гендерний тест.

"Я хочу оголосити, що не братиму участі у майбутньому чемпіонаті світу. Це рішення, яке я ретельно обмірковувала, і яке має повагу тренерського штабу та Федерації волейболу В’єтнаму", – написала гравчиня. Спортсменка назвала нововведення "недостатньо прозорими" та підкреслила, що не готова погоджуватись на такі умови.

Втрата Тхі Біч Туєн – серйозний удар по збірній В’єтнаму. Діагональна є найрезультативнішою гравчинею команди, з якою здобувала Кубок претендентів-2024 та двічі вигравала азійську Лігу націй (2024 і 2025 роки), отримавши звання MVP обох турнірів.

Це вже не перший скандал для в’єтнамського волейболу. У 2025 році на ЧС U-21 двоє волейболісток – Данг Ті Хонг та Нгуєн Фіонг Куінь – були дискваліфіковані після проваленого гендерного тесту.

На чемпіонаті світу-2025 В’єтнам стартує 23 серпня матчем проти чинної чемпіонки світу Польщі. Суперниками у групі G також стануть Німеччина та Кенія.

Колишній капітан збірної України з волейболу потребує допомоги через хворобу