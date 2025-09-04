Організатори велогонки Вуельта заморозили результати етапу в Більбао за три кілометри до фінішу.

11-й етап Вуельти-2025 у Більбао завершився без традиційного визначення переможця. Причиною стали акції на підтримку Палестини, які створили небезпеку для учасників перегонів.

За інформацією L’Équipe, організатори були змушені ухвалити термінове рішення – зафіксували результати за три кілометри до фінішу. Під загрозою опинилися спортсмени команди Israel-Premier Tech, які вже не вперше стикаються з тиском під час іспанського Гранд-туру.

Напередодні акції протесту вже давалися взнаки: на командній "розділці" протестувальники намагалися зупинити гонщиків, а під час 10-го етапу спроба вторгнення на трасу призвела до падіння італійця Сімоне Петі́ллі. Окрім цього, вздовж дороги регулярно з’являлися палестинські прапори.

Директор Вуельти Кіко Гарсія визнав, що саме етап у Більбао був найбільш ризикованим: "Ми знали, що місцеві жителі активно підтримують ці акції. Треба було діяти швидко, щоб убезпечити гонщиків".

Таким чином, 11-й етап завершився без переможця – усі спортсмени отримали однаковий час. Організатори зосереджуються на посиленні заходів безпеки, адже до завершення іспанського Гранд-туру попереду ще понад тиждень гонки.

