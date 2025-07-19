Український боксер надважкого дивізіону Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) у черговому поєдинку своєї кар’єри зустрівся з британцем Соломоном Дакресом (9-1, 3 КО).

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Для Сіренка цей бій став першим після підписання контракту із компанією Queensberry Promotions, яку очолює відомий промоутер Френк Воррен. Владислав нарешті отримав можливість виступати у по справжньому великих шоу.

Бій проти Дакреса був розрахований на десять раундів. Перша трьохвилинка залишилася за Сіренком, але далі він отримав дуже серйозний опір з боку суперника, який моментами сильно переважав українця. Владислав тримав свою лінію – намагався знайти слабкі місця в обороні британця та ними скористатися.

Поєдинок був переважно рівний. Дакрес працював другим номером, але був дуже небезпечним та успішним. У восьмому раунді Сіренко класно пробив Дакреса – той аж втратив капу. Втім, Соломон також відповідав.

До завершальних раундів обидва боксери сильно втомилися, тому уже не могли бути дуже активними. Мобільнішим був Дакрес, якого до бою вважали андердогом. Українець мав ризикувати. Було зрозуміло, що це вже обов’язкова умова для його перемоги.

По завершенню десяти раундів судді визнали Дакреса переможцем бою – Сіренко програв вперше у кар'єрі.

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