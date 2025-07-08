Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 KO) висловився щодо зриву двобою проти свого співвітчизника Андрія Новицького (15-0, 11 KO).

– Владиславе, чому бій з Андрієм Новицьким скасовано? Дійсно травма суперника?

– Це бокс – таке буває.

Бій Сіренка та Новицького скасували – один з боксерів знявся з поєдинку

– Ширяться новини та відео, що Новицький не так давно на дні народження тренера Анатолія Дудченка 29 червня почував себе чудово. Що скажете?

– Та, що тут сказати? "Зламувач з вулиць" зламався сам, – сказав Сіренко для Sport-Еxpress.

Нещодавно в мережі з'явився відеоролик, на якому Андрій Новицький святкує день народження свого тренера Анатолія Дудченка, а все дійство відбувається під супровід російської композиції.

Нагадаємо, Владислав Сіренко та Андрій Новицький мали провести двобій в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа, однак Новицький отримав травму коліна та знявся з поєдинку. Натомість Сіренко 19 липня зустрінеться з британцем Соломоном Дакресом (9-1, 3 КО).

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