Сіренко прокоментував свою сенсаційну поразку в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа: "Правда одна"
Український боксер-важковаговик Владислав Сіренко (22−1, 19 КО) поділився думками після першої поразки в кар'єрі.
19 липня українець поступився британцю Соломону Дакресу в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. Після поєдинку Сіренко опублікував допис в Instagram, у якому заявив, що повернеться сильнішим.
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"Це був не мій вечір. Я розчарований своїм виступом і щиро визнаю: я не показав навіть частини того, на що здатен. Причини можна шукати, виправдання – знаходити. Але правда одна: усю відповідальність я беру на себе. Я зроблю глибоку роботу над помилками, розберу цю поразку до найдрібніших деталей і винесу з неї правильні уроки.
Я обовʼязково повернусь у ринг – зовсім з іншим вогнем в очах і іншим настроєм. Це ще не кінець. Це початок нового шляху. Дякую вам за віру", – написав Сіренко.
Нагадаємо, що спочатку Владислав Сіренко мав провести поєдинок проти свого земляка Андрія Новицького. Проте Новицький зазнав важкої травми коліна та був змушений знятися з поєдинку.
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