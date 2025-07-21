19 липня українець поступився британцю Соломону Дакресу в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. Після поєдинку Сіренко опублікував допис в Instagram, у якому заявив, що повернеться сильнішим.

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"Це був не мій вечір. Я розчарований своїм виступом і щиро визнаю: я не показав навіть частини того, на що здатен. Причини можна шукати, виправдання – знаходити. Але правда одна: усю відповідальність я беру на себе. Я зроблю глибоку роботу над помилками, розберу цю поразку до найдрібніших деталей і винесу з неї правильні уроки.

Я обовʼязково повернусь у ринг – зовсім з іншим вогнем в очах і іншим настроєм. Це ще не кінець. Це початок нового шляху. Дякую вам за віру", – написав Сіренко.

Нагадаємо, що спочатку Владислав Сіренко мав провести поєдинок проти свого земляка Андрія Новицького. Проте Новицький зазнав важкої травми коліна та був змушений знятися з поєдинку.

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