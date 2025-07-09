"Ми тренувалися в приміщенні і перекидали Янніку м'яч протягом 20-30 хвилин, щоб він відчув його.

Сіннер може знятися з Вімблдону – відома причина слабкого виступу італійця проти Дімітрова

Його форхенд втратив близько 10 км/год у швидкості. Сіннер буде в порядку, було класно знову вийти на корт, а для нього просто неможливо взяти вихідний", – цитує Кехілла Quindici Zero.

Нагадаємо, у матчі 4-го раунду Сіннер поступався Григору Дімітрову з рахунком 0:2, однак у третьому сеті болгарин був змушений знятися через пошкодження грудного м'яза. Своєю чергою Яннік отримав травму ліктя ще на старті поєдинку і ризикував завершити виступи на цьогорічному Вімблдоні.

Поєдинок італійця за вихід у півфінал проти американця Бена Шелтона має відбутися у середу, 9 липня, о 16:30 за київським часом.