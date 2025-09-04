US Open-2025, хард, 1/4 фіналу

Яннік Сіннер (Італія, ATP №1) – Лоренцо Музетті (Італія, ATP №10) – 6:1, 6:4, 6:2

Фелікс Оже Альяссім (Канада, ATP №25) – Алекс де Мінор (Австралія, ATP №8) – 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4)

Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер вийшов до півфіналу Відкритого чемпіонату США 2025. Італієць, який торік виграв трофей у Нью-Йорку, впевнено здолав свого краянина Лоренцо Музетті, десятого сіяного. Поєдинок тривав 2 години та завершився з рахунком 6:1, 6:4, 6:2. Це була третя очна зустріч італійців, і Сіннер здобув третю перемогу поспіль над Музетті.

На шляху до півфіналу Сіннер пройшов Віта Копрживу, Алєксєя Попиріна, Дениса Шаповалова та Александра Бублика, віддавши лише один сет у п’яти матчах. Його наступним суперником стане канадець Фелікс Оже-Альяссім, який у чвертьфіналі переграв Алекса де Мінаура.

Ця перемога вивела Сіннера до восьмого півфіналу на турнірах Grand Slam, а також другого поспіль. Яннік має унікальну серію з 26 перемог на хардових мейджорах. Він став першим італійцем у Відкритій ері та першим гравцем, народженим після 1990 року, який вийшов у всі чотири півфінали Grand Slam в одному сезоні.

В іншому чвертьфіналі канадський тенісист Фелікс Оже Альяссім провів виснажливий поєдинок проти восьмої ракетки світу Алекса де Мінора. Матч тривав 4 години та 13 хвилин та завершився перемогою Фелікса у чотирьох сетах.

Для суперників це була четверта очна зустріч. Канадець втретє здолав австралійця. Перемога над де Мінором стала для нього третьою над представником топ-10 світового рейтингу на рівні Grand Slam.

Таким чином, Оже Альяссім уперше за чотири роки пробився до півфіналу мейджора. Для нього це другий вихід у четвірку найсильніших на турнірах Grand Slam у кар’єрі. У півфіналі Фелікс зіграє проти чинного чемпіона Янніка Сіннера.

Для де Мінора ця поразка стала вже шостою у шести спробах у чвертьфіналах мейджорів. Австралієць так і не зміг подолати бар’єр виходу до четвірки найкращих.

