Яннік Сіннер переміг Олександра Бубліка в матчі 1/8 фіналу US Open-2025. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, чоловіки, 1/8 фіналу

Яннік Сіннер (Італія, ATP № 1) – Олександр Бублік (Казахстан, ATP № 24) – 3:0 (6:1, 6:1, 6:1)

Перша ракетка світу Яннік Сіннер впевнено розправився з уродженцем Росії Олександром Бубліком. Італієць переміг представника Казахстану в трьох сетах з однаковим рахунком – 6:1.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини.

В наступному раунді на Сіннера очікує його співвітчизник Лоренцо Музетті (ATP № 10), в матчі з яким визначиться півфіналіст US Open-2025.

