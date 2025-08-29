Сіннер зізнався, що захист титулу на US Open-2025 його не цікавить: "Решту я контролювати не можу"
Яннік Сіннер зробив заяву щодо планів на Відкритому чемпіонаті США.
Перша ракетка світу та чотириразовий переможець турнірів серії Grand Slam Яннік Сіннер заявив, що не ставить собі за мету захист свого чемпіонського статусу на мейджорі у Нью-Йорку, а має іншу ціль.
"Завжди кажу, що я не захищаю титул, а завжди полюю за новим. На кожному турнірі все починається із нуля у першому колі, і якщо ти граєш погано, то вилітаєш.
Я прагну трофеїв та хороших результатів. Звичайно, я знаю, як багато поставлено на карту на цьому турнірі, і наприкінці року, але, з іншого боку, я намагаюся грати якомога краще. А потім подивимося, що вийде, а решту я контролювати не можу", – розповів Сіннер на прес-конференції у Нью-Йорку.
Яннік Сіннер на Відкритому чемпіонаті США вже вийшов у 1/16 фіналу, перегравши по черзі представника Чехії Віта Копржіву (6:1, 6:1, 6:2) та Олексія Попиріна з Австралії (6:3, 6:2, 6:2).
