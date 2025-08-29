Перша ракетка світу та чотириразовий переможець турнірів серії Grand Slam Яннік Сіннер заявив, що не ставить собі за мету захист свого чемпіонського статусу на мейджорі у Нью-Йорку, а має іншу ціль.

Сіннер на US Open згадав смак перемог та розпочав захист титулу – Свьонтек влаштувала феєрію та знищила рекорд легенди

"Завжди кажу, що я не захищаю титул, а завжди полюю за новим. На кожному турнірі все починається із нуля у першому колі, і якщо ти граєш погано, то вилітаєш.

Я прагну трофеїв та хороших результатів. Звичайно, я знаю, як багато поставлено на карту на цьому турнірі, і наприкінці року, але, з іншого боку, я намагаюся грати якомога краще. А потім подивимося, що вийде, а решту я контролювати не можу", – розповів Сіннер на прес-конференції у Нью-Йорку.

Яннік Сіннер на Відкритому чемпіонаті США вже вийшов у 1/16 фіналу, перегравши по черзі представника Чехії Віта Копржіву (6:1, 6:1, 6:2) та Олексія Попиріна з Австралії (6:3, 6:2, 6:2).

Названо найбільш високооплачуваного тенісиста року – він заробив понад 48 млн доларів