Напередодні в Англії завершився Вімблдонський турнір, де у чоловічому фіналі Яннік Сіннер здобув непросту перемогу над Карлосом Алькарасом і вперше в кар'єрі здобув нагороду цього мейджора. Як наслідок, у новому рейтингу тенісистів італієць додав до свого доробку 1600 очок, тоді як іспанець втратив 700 пунктів через те, що не зміг захистити трофей – тепер розрив між першою та другою ракетками світу становить 3430 балів.

Сіннер з камбеком впевнено здолав Алькараса та став чемпіоном Вімблдону – обійшлися без епічної битви

Півфіналіст турніру американець Тейлор Фрітц піднявся на 4-ту позицію, а його земляк Бен Шелтон став дев'ятим і оновив особистий рекорд. У топ-10 повернувся росіянин Андрій Рубльов. Чоловік українки Еліни Світоліної Гаель Монфіс опустився на одне місце і тепер йде 49-м.

Серед українців Віталій Сачко після невдалого виступу в кваліфікації Вімблдона опустився з 210-ї на 213-ту сходинку. Олег Приходько і Олександр Овчаренко додали +3 і посідають, відповідно, 335-те та 346-те місця. Вадим Урсу після перемоги на 15-тисячнику в Кайсері став четвертою ракеткою України і йде 425-м.

Рейтинг ATP (станом на 14 липня):

1. Яннік Сіннер (Італія) – 12 030 очок

2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 600

3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 310

4. Тейлор Фрітц (США) – 5 035 (+1)

5. Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 650 (-1)

6. Новак Джоковіч (Сербія) – 4 130

7. Лоренцо Музетті (Італія) – 3 350

8. Хольгер Руне (Данія) – 3 340

9. Бен Шелтон (США) – 3 330 (+1)

10. Андрій Рубльов (Росія) – 3 110 (+4)

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213. Віталій Сачко (Україна) – 259 (-3)

335. Олег Приходько (Україна) – 148 (+3)

346. Олександр Овчаренко (Україна) – 142 (+3)

425. Вадим Урсу (Україна) – 107 (+22)

445. Олексій Крутих (Україна) – 99 (-6)

474. Ерік Ваншельбойм (Україна) – 88 (-6)

484. Юрій Джавакян (Україна) – 84 (-5)

Визначені всі переможці Вімблдону-2025 – чемпіони-дебютанти, мультічемпіонки та історичні британці