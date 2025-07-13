Яннік Сіннер та Карлос Алькарас провели фінальну зустріч в одиночному чоловічому розряді. Результат та звіт про гру – у цій новині "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, чоловіки, фінал

Яннік Сіннер (Італія, АТР № 1) – Карлос Алькарас (Іспанія, АТР № 2) – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

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Сіннер та Алькарас зустрілися вп'ятнадцяте. Яннік мав п'ять перемог, а Карлос — дев'ять. Свою останню на сьогодні перемогу над італійцем Алькарас здобув 8 червня цього року, коли у фіналі Ролан Гаррос виграв у п'яти сетах (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)) за 5 годин 29 хвилин.

Втім, історична перевага не гарантувала іспанцю перемогу і на цей раз. А ось успіх у першому сеті зробив його ближче до бажаного тріумфу. Невдача Сіннера не сильно засмутила – він на старті другої партії зробив брейк, отримав перевагу та впевнено виграв, зробивши загальний рахунок нічийним.

Третю партію Сіннер знову виграв та вийшов вперед. Алькарас намагався діяти без провалів, але відчувалося, що це йому не завжди вдається. Яннік, своєю чергою, виглядав значно більш зібраним. У такому стані він забрав собі і четвертий сет, вигравши з цим у весь матч.

Яннік Сіннер став першим в історії італійцем, який в одиночному розряді виграв Вімблдонський турнір.

Jannik Sinner is a Wimbledon champion



The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen's Singles Trophy #Wimbledon pic.twitter.com/UMnwV4Fw78 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

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