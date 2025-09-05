Сіннер встановив історичне досягнення, прямуючи до захисту титулу чемпіона US Open
Яннік Сіннер вийшов у півфінал Відкритого чемпіонату США, мало не перевершивши рекорд Матса Віландера.
Перший номер світового рейтингу Яннік Сіннер у 1/4 фіналу US Open-2025 у трьох сетах розбив свого земляка Лоренцо Музетті (6:1, 6:4, 6:2).
Виграш у Музетті став для Сіннера 25-ю перемогою в одному сезоні на турнірах серії Grand Slam. Яннік став другим наймолодшим тенісистом в історії, якому вдалося підкорити таке досягнення. Йому не вистачило двох днів, аби стати абсолютним рекордсменом та перевершити результат Матса Віландера.
Наймолодші тенісисти з 25 перемогами на турнірах Grand Slam в одному сезоні
1. Матс Віландерс (Швеція) – 24 роки та 7 днів (1988)
2. Яннік Сіннер (Італія) – 24 роки та 8 днів (2025)
3. Рафаель Надаль (Іспанія) – 24 роки та 88 днів (2010)
4. Новак Джокович (Сербія) – 24 роки та 99 днів (2011)
5. Роджер Федерер (Швейцарія) – 25 років та 20 днів (2006)
Сіннер, нагадаємо, у січні 2025 року став чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії, а у липні виграв Вімблдон. На Ролан Гаррос Яннік дійшов до фіналу, де програв у п’яти сетах іспанцю Карлосу Алькарасу.
У півфіналі US Open-2025 на Сіннера чекає зустріч із 27-ю ракеткою світу Феліксом Оже-Альяссімом з Канади. Матч відбудеться у суботу, 6 вересня.
