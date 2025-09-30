Яннік Сіннер переміг Алекса Де Мінора у битві за вихід у фінал турніру ATP 500 у Китаї. Звіт про гру та результат матчу – в цій новині "Футбол 24+".

ATP 500, Пекін (Китай), хард, чоловіки, півфінал

Яннік Сіннер (Італія, ATP № 2) – Алекс Де Мінор (Австралія, ATP № 8) – 6:3, 4:6, 6:2

Друга ракетка світу Яннік Сіннер пробився до фіналу турніру ATP 500 у Пекіні. У півфіналі італієць у трисетовому матчі переграв Алекса Де Мінора.

Перший сет Сіннер впевнено виграв з рахунком 6:3, але потім поступився 4:6. У третьому сеті Яннік все ж вирвав перемогу – 6:2. Гра тривала 2 години 22 хвилини.

У фіналі італійський тенісист зіграє проти переможця матчу між Лернером Тіном (США, ATP № 52) та нейтральним Даніїлом Медведєвим (ATP № 18).

