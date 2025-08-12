ATP 1000. Цинциннаті. Хард. 1/16 фіналу

Яннік Сіннер (Італія, АТР №1) – Габріель Діалло (Канада, АТР № 35) – 6:2, 7:6

Джексон Бруксбі (США, АТР №101) – Артюр Казо (Франція, АТР №76) – 7:5, 6:1

Росіянин-псих зганьбився на турнірі у Цинциннаті – ховав голову в холодильник, але це не допомогло (ВІДЕО, ФОТО)

Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер здобув свою другу перемогу на турнірі, здолавши канадця Габріеля Діалло. Італієць впевнено виграв перший сет, але в другому Діалло був близький до камбеку, поступившись лише на тай-брейку.

Поєдинок тривав 1 годину й 49 хвилин. У наступному раунді Сіннер зіграє проти 37-річного Адріана Маннаріно (Франція, АТР №89), який сенсаційно вибив 16-ту ракетку світу Томмі Пола.

В ще одному матчі другого кола американець Дженсон Бруксбі обіграв представника Франції Артюра Казо – 7:5, 6:1. Поєдинок запам'ятався напрочуд довгим геймом, який тривав 24 хвилини та 20 секунд.

У другому сеті, за рахунку 1:0 на користь Бруксбі, тенісисти розіграли 40 очок, перш ніж визначити переможця. Загалом рахунок у геймі 17 разів ставав рівним. Казо мав 12 гейм-пойнтів, проте жодного не реалізував, на відміну від американця, який з 7-й спроби взяв брейк-пойнт.

У третьому колі Цинциннатті Бруксбі зіграє з "нейтральним" росіянином Кареном Хачановим (АТР №12).