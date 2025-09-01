Перша ракетка світу Яннік Сіннер нині продовжує захищати титул переможця Відкритого чемпіонату США. 24-річний італієць вже спромігся вийти у чвертьфінал турніру, однак не лише його вдала гра стала предметом обговорення в останні дні.

Після перемоги у 3-му раунді над канадцем Денисом Шаповаловим, Сіннер вирішив перевірити свій телефон. На екрані гаджета з'явилось зображення дівчини, яку вболівальники одразу ж ідентифікували як Лайлу Хасановіч. Це викликало бурхливі обговорення, оскільки спекуляції про їхнє можливе романтичне захоплення вже давно ширилися в мережі.

Цікаво, що 25-річна представниця Данії, яка має боснійського походження, уже з'являлася на трибунах під час матчів Сіннера на Вімблдоні та Ролан Гаррос. Сам італієць намагається не розкривати подробиці особистого життя, хоча незадовго до US Open зізнався, що закоханий.

Нагадаємо, що Хасановіч менше ніж півроку тому розлучилася з автогонщиком Міком Шумахером, сином семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера. Сіннер раніше зустрічався з тенісисткою Анною Калінською, колишньою дівчиною австралійського тенісиста Ніка Кіргіоса, а також мав стосунки з російською моделлю Ларою Лейто, яка раніше зустрічалася із лауреатом Оскара Адрієном Броді.