Сіннер увірвався до півфіналу Вімблдону, не помітивши суперника – далі на нього чекає земляк або Джоковіч
Яннік Сіннер та Бен Шелтон визначили півфіналіста Вімблдона-2025. Результат зустрічі та звіт про неї – читайте у цій новині "Футбол 24+".
Вімблдон-2025, трава, чоловіки, 1/4 фіналу
Яннік Сіннер (Італія, АТР № 1) – Бен Шелтон (США, АТР № 10) – 7:6 (7:2), 6:4, 6:4
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Сіннер, маючи перший номер у світовому рейтингу та на лондонському мейджорі, здобув впевнену перемогу над представником США Шелтоном. Для цього Янніку знадобилися 2 години і 21 хвилина.
Лише у першому сеті на корті точилася відчайдушна боротьба. Як наслідок, доля партії визначилася на тай-брейку, де Сіннер значно менше помилявся, ніж його суперник, який втратив чотири очки на своїй подачі. У другому та третьому сетах домінування італійця було відчутним, що дозволило йому перемогти у зустрічі з мінімальною кількістю зіграних сетів.
Суперник Сіннера по півфіналу визначиться у поєдинку його земляка Флавіо Коболлі та серба Новака Джоковіча.
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