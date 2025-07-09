Яннік Сіннер та Бен Шелтон визначили півфіналіста Вімблдона-2025. Результат зустрічі та звіт про неї – читайте у цій новині "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, чоловіки, 1/4 фіналу

Яннік Сіннер (Італія, АТР № 1) – Бен Шелтон (США, АТР № 10) – 7:6 (7:2), 6:4, 6:4

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Сіннер, маючи перший номер у світовому рейтингу та на лондонському мейджорі, здобув впевнену перемогу над представником США Шелтоном. Для цього Янніку знадобилися 2 години і 21 хвилина.

Лише у першому сеті на корті точилася відчайдушна боротьба. Як наслідок, доля партії визначилася на тай-брейку, де Сіннер значно менше помилявся, ніж його суперник, який втратив чотири очки на своїй подачі. У другому та третьому сетах домінування італійця було відчутним, що дозволило йому перемогти у зустрічі з мінімальною кількістю зіграних сетів.

Суперник Сіннера по півфіналу визначиться у поєдинку його земляка Флавіо Коболлі та серба Новака Джоковіча.

Sinner's on song



The world No.1 takes down Ben Shelton in straight sets, 7-6(2), 6-4, 6-4 to reach the SF#Wimbledon pic.twitter.com/6McH2zd2kG — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025

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