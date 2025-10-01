Італієць Яннік Сіннер став переможцем турніру серії АТР 500 у Пекіні, обігравши у фіналі 19-річного Лернера Тьєна.

ATP 500. Пекін. Фінал

Яннік Сіннер (Італія) – Лернер Тьєн (США) – 2:0 (6:2, 6:2)

Сіннер не зазнав проблем у фіналі турніру ATP 500 у Пекіні в матчі проти 52-ї ракетки світу, 19-річного американця Лернера Тьєна.

"Мій найкращий сезон": Алькарас прокоментував перемогу на ATP 500 у Токіо, який дозволив стати в один ряд з легендами

Гра завершилась після двох сетів, які завершились з однаковим рахунком – 6:2. Матч тривав 1 годину 14 хвилин. За цей час Яннік віддав Лернеру лише 4 гейми. В підсумку, італієць завоював 21 персональний трофей у кар'єрі та третій в поточному сезоні.

Варто додати, що Сіннер минулого року у фіналі турніру в Пекіні поступився своєму запеклому супернику – Карлосу Алькарасу. Для Лернера Тьєна це був перший фінал у кар'єрі.

Алькарас здолав Фріца та виграв супертурнір в Японії – американець догравав матч з травмою