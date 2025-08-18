Фінал Мастерса в Цинциннаті стане третьою зустріччю Янніка Сіннера та Карлоса Алькараса у боротьбі за трофей цього сезону.

Яннік Сіннер та Карлос Алькарас стали лише п'ятим дуетом тенісистів в історії, яка зустрінеться тричі за сезон у фіналах рівня ATP на трьох різних покриттях. Про це повідомляють аналітики Opta.

До цього лише чотирьом тандемам в історії підкорювалось таке досягнення:

Стефан Едберг і Борис Беккер (1990);

Роджер Федерер і Рафаель Надаль (2006);

Рафаель Надаль і Новак Джоковіч (2011);

Роджер Федерер і Новак Джоковіч (2015).

Нагадаємо, що Алькарас переміг Сіннера у драматичному фіналі Ролан Гаррос, а італієць взяв реванш в іспанця на Вімблдоні.

