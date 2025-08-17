Італієць Яннік Сіннер вийшов у фінал Мастерсу, який проходить в Цинциннаті, здолав француза Теренса Атмана.

ATP 1000. Цинциннаті. Одиночний розряд. 1/2 фіналу

Яннік Сіннер (Італія) – Теренс Атман (Франція) – 2:0 (7:6 (7:4 на тай-брейку), 6:2)

Перша ракетка світу зупинив головну сенсацію турніру в Цинциннаті, француза Теренса Атмана. Хоча перший сет вийшов складним – Атман не поступався та довів справу до тай-брейку, але все ж Сіннер взяв гору.

А от другий сет пройшов повністю під диктування Янніка, який переміг суперника з рахунком 6:2. Гра тривала 1 годину 27 хвилин.

В суперниках у фіналі на Сіннера чекає переможець протистояння Звєрєв – Алькарас. Додамо, що перша ракетка світу здобув 12 поспіль перемогу загалом, 10 поспіль виграш на турнірі в Цинциннаті та 26 поспіль звитягу на хардових кортах.