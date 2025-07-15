Сіннер став переможцем цьогорічного Вімблдону, здолавши у фіналі іспанця Карлоса Алькараса. За перемогу на мейджорі італієць отримав 2000 очок та закріпився на першому місці світового заліку ATP.

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До Сіннера 12 тисяч очок у рейтингу ATP набирали лише тенісисти "Великої четвірки": Роджер Федерер, Новак Джоковіч, Рафаель Надаль та Енді Маррей, повідомляє Opta.

Варто відзначити, що італійський тенісист набрав таку велику кількість очок попри те, що пропустив три місяці через дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Як відомо, у 2024 році в організмі Янніка виявили заборонений клостебол.

Сіннер отримав дві тисячі очок за перемогу на Australian Open цього сезону, а також 1300 балів — за вихід у фінал Ролан Гарросу, де він поступився Карлосу Алькарасу. Протягом року італієць виграв Мастерси в Цинциннаті, Шанхаї та вперше в кар'єрі тріумфував на Підсумковому турнірі ATP.

5 - Since the inaugural ATP Tour season in 1990, Jannik Sinner is now just the fifth ATP #1 to crack 12,000 rankings points along with Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic and Andy Murray. Undisputed.@atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/FcKQdzXunS — OptaAce (@OptaAce) July 14, 2025

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