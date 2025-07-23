Феррара та фізіотерапевт Джакомо Налді покинули команду Сіннера в серпні 2024 року, після того, як тенісист провалив тест на допінг. Однак італієць вирішив повернутися до співпраці з колишнім фітнес-тренером, повідомляє ВВС.

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"Умберто зіграв важливу роль у розвитку Янніка на сьогоднішній день, і його повернення відображає новий акцент на спадкоємності та результативності на найвищому рівні", – йдеться в заяві команди Сіннера.

Нагадаємо, італійця було відсторонено від тенісу на період з 9 лютого до 4 травня через дві позитивні проби на клоcтебол, які він здав у березні 2024 року. WADA визнала, що Сіннер не мав наміру обманювати слідство, а сама речовина не дала йому жодної переваги для покращення результатів.

Тенісист стверджував, що клостебол потрапив в його організм через фізіотерапевта Джакомо Нальді, який робив йому масаж. Умберто Феррара заявляв, що надав спрей Налді для особистого користування і попереджав не використовувати його для Сіннера.

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