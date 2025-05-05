"Щодо турніру у Римі, мушу сказати, що у мене невисокі очікування від нього. Я дуже довго не виступав і не маю жодного уявлення про те, як я буду грати.

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Моєю метою буде Париж. Я зіграю тут не для того, щоб когось перемогти, а щоб спробувати пройти перший раунд, а далі побачимо, що може статися. Важко починати новий турнір і повертатися до ритму. Але я спокійний, фізично та психологічно готовий, добре відпочив, що також має принести результат наприкінці сезону", – цитує Сіннера Daily Express.

Нагадаємо, у понеділок, 5 травня, офіційно завершилося тримісячне відсторонення 23-річного італійця. Офіційно про дискваліфікацію Сіннера стало відомо в середині лютого за рішенням Світового антидопінгового агентства. Його було відсторонено за згодою з WADA на період з 9 лютого до 4 травня через дві позитивні проби на клоcтебол, які він здав у березні 2024 року.

До слова, турнір у Римі пройде з 6 до 18 травня.

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