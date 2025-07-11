Яннік Сіннер переміг Новака Джоковіча у півфіналі Вімблдону. Результат зустрічі та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, чоловіки, 1/2 фіналу

Яннік Сіннер (Італія, ATP № 1) – Новак Джоковіч (Сербія, ATP № 6) – 3:0 (6:3, 6:3, 6:4)

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Перша ракетка світу Яннік Сіннер у півфіналі Вімблдону зійшовся з легендарним Новаком Джоковічем. Після рівного старту гри італієць зумів зробити два брейки на подачах серба і забрати дебютний сет з рахунком 6:3.

В другій партії різниця у віці між тенісистами сильно давалась взнаки. 38-річний Джоковіч намагався робити ставку на свою потужну подачу, але 23-річний Сіннер вдало відбивався і завдяки молодості забирав навіть найважчі розіграші – знову 6:3.

Після другого сету Джоковіч навіть взяв медичний тайм-аут – стара травма нагадала про себе. Але Новак вирішив не здаватися і боротися до кінця. Невеличка перерва допомогла сербові – він стартував у третій партії з переможної подачі та першого для себе брейку. Лише після того, як на табло засвітився рахунок 0:3 за геймами, Сіннер прокинувся і почав відігруватися. Зрештою італієць оформив третю перемогу в сетах та грі загалом – 6:4.

У фіналі на Сіннера чекає Карлос Алькарас, який зовсім нещодавно переміг Янніка на Ролан Гаррос у легендарному матчі, що тривав майже 6 годин.

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