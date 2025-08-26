US Open-2025, хард, чоловіки, 1/64 фіналу

Яннік Сіннер (Італія, АТР № 1) – Віт Копржіва (Чехія, АТР № 89) – 6:1, 6:1, 6:2

US Open-2025, хард, жінки, 1/64 фіналу

Іга Свьонтек (Польща, WTA № 2) – Емільяна Аранго (Колумбія, WTA № 84) – 6:1, 6:2

Перша ракетка світу Яннік Сіннер пройшовся катком по чеху Віту Копржіве, який посідає 89-те місце у рейтингу. Італієць знищив суперника у трьох сетах, віддавши йому лише чотири гейми.

Сіннер, який є чинним чемпіоном US Open, здобув перемогу за 1 годину 40 хвилин та виграв вперше після поразки у фіналі Мастерса у Цинциннаті від Карлоса Алькараса, коли знявся з матчу за рахунку 0:5 у першому сеті.

22-match winning streak at hardcourt Grand Slams ?



Jannik Sinner sees off Kopriva 6-1 6-1 6-2 in US Open R1. pic.twitter.com/1FtfI655SU — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

Раніше до другого кола американського мейджора вийшов і Алькарас – обіграв Райллі Опелку (АТР № 67) зі США у трьох сетах (4:6, 5:7, 4:6).

Екс-перший номер жіночого світового рейтингу Іга Свьонтек стала авторкою феєричної перемоги на старті Відкритого чемпіонату США над Емільяною Аранго – 6:1, 6:2. Представниця Польщі перемогла за 61 хвилину.

Свьонтек, яка є чемпіонкою US Open-2022, здобула 65-ту поспіль перемогу в перших поєдинках на турнірах серії Grand Slam. За цим показником вона перевершила історичне досягнення легендарної Моніки Селеш.

2022 champion Iga Swiatek is off to a flyer at the 2025 US Open! pic.twitter.com/3E3c1JQDpS — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

