Сіннер на US Open згадав смак перемог та розпочав захист титулу – Свьонтек влаштувала феєрію та знищила рекорд легенди
Яннік Сіннер та Іга Свьонтек стали учасниками другого раунду Відкритого чемпіонату США.
US Open-2025, хард, чоловіки, 1/64 фіналу
Яннік Сіннер (Італія, АТР № 1) – Віт Копржіва (Чехія, АТР № 89) – 6:1, 6:1, 6:2
US Open-2025, хард, жінки, 1/64 фіналу
Іга Свьонтек (Польща, WTA № 2) – Емільяна Аранго (Колумбія, WTA № 84) – 6:1, 6:2
Перша ракетка світу Яннік Сіннер пройшовся катком по чеху Віту Копржіве, який посідає 89-те місце у рейтингу. Італієць знищив суперника у трьох сетах, віддавши йому лише чотири гейми.
Сіннер, який є чинним чемпіоном US Open, здобув перемогу за 1 годину 40 хвилин та виграв вперше після поразки у фіналі Мастерса у Цинциннаті від Карлоса Алькараса, коли знявся з матчу за рахунку 0:5 у першому сеті.
Раніше до другого кола американського мейджора вийшов і Алькарас – обіграв Райллі Опелку (АТР № 67) зі США у трьох сетах (4:6, 5:7, 4:6).
Екс-перший номер жіночого світового рейтингу Іга Свьонтек стала авторкою феєричної перемоги на старті Відкритого чемпіонату США над Емільяною Аранго – 6:1, 6:2. Представниця Польщі перемогла за 61 хвилину.
Свьонтек, яка є чемпіонкою US Open-2022, здобула 65-ту поспіль перемогу в перших поєдинках на турнірах серії Grand Slam. За цим показником вона перевершила історичне досягнення легендарної Моніки Селеш.
