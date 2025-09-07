Італійський тенісист Яннік Сіннер, який є чинним чемпіоном US Open, у неділю, 7 вересня, у фіналі Відкритого чемпіонату США зустрінеться з іспанцем Карлосом Алькарасом. Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Сіннер і Алькарас встановили досягнення, яке майже неможливо буде перевершити

Цей фінал стане для Сіннера п’ятим поспіль на турнірах серії Grand Slam. 24-річний Яннік став лише четвертим в історії після Роджера Федерера, Новака Джоковіча і Рафи Надаля, якому вдалася така серія. До всього, італієць став наймолодшим тенісистом з цієї четвірки.

Сіннер зіграє у четвертому фіналі мейджора у 2025 році. Раніше тільки троє – Род Лейвер, Роджер Федерер та Новак Джоковіч — мали чотири грандфінали за один календарний рік.

Яннік володіє четвертою найкращою серією за кількістю фіналів на турнірах Grand Slam.

Роджер Федерер – 10 (Вімблдон-2005 – US Open 2007)

Роджер Федерер – 8 (Ролан Гаррос 2008 – Australian Open 2010)

Новак Джоковіч – 6 (Australian Open 2015 – Ролан Гаррос 2016)

Рафа Надаль – 5 (Ролан Гаррос 2011 – Ролан Гаррос 2012)

Новак Джоковіч – 5 (Ролан Гаррос 2020 – US Open 2021)

Яннік Сіннер – 5 (US Open 2024 – US Open 2025)

