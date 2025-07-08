Перша ракетка світу може не зіграти чвертьфінальний матч Вімблдону проти Бена Шелтона. Ще на початку матчу проти Григора Дімітрова, Сіннер зазнав травми ліктя. У вівторок тенісист проведе медичне обстеження для визначення ступеня пошкодження.

Сіннер був на межі вильоту з Вімблдону, але пройшов далі завдяки драматичній травмі ветерана: відомі всі пари 1/4 фіналу

"Завтра ми перевіримо це за допомогою МРТ, щоб побачити, чи є щось серйозне, а потім спробуємо це виправити.

Це сталося дуже рано в матчі, у першому геймі. Там було досить невдале падіння. Я переглянув кілька відео, і воно не здавалося надто серйозним, але я все одно досить сильно це відчував, особливо під час подачі та форхенду. Завтра перевіримо, як воно, а потім побачимо, – наводить слова Сіннера Мarca.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Вімблдону Яннік Сіннер поступався Грегору Дімітрову – 3:6; 5:7; 2:2, однак італієць пройшов далі завдяки травмі болгарина. У чвертьфіналі Яннік має зустрітися з американцем Беном Шелтоном. Поєдинок запланований на 9 липня.

16-річний українець без шансів вилетів на старті парного розряду юнацького Вімблдону – це ще не кінець