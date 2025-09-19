Італійський тенісист Яннік Сіннер і тенісистка з Польщі Іга Свьонтек стали жертвами військового кібершпіонажу, стверджує AS.

Сіннер на US Open згадав смак перемог та розпочав захист титулу – Свьонтек влаштувала феєрію та знищила рекорд легенди

Згідно з даними розслідування Hunterbrook Media та журналіста Пабло Торре, Сіннер і Свьонтек могли неусвідомлено передавати дані своїх мозкових хвиль. Відбувалося це тоді, коли вони використовували пов'язки FocusCalm, вироблені в Китаї. Ці пристрої використовуються багатьма як навушники для тренування розуму і концентрації.

Як виявилося, виробник пов'язок FocusCalm, компанія BrainCo, пов'язана з китайським урядом. Повідомляється, що під загрозою витоку опинилися дані не тільки тенісистів Сіннера і Свьонтек, а й інших світових зірок спорту – зокрема, автогонщика Шарля Леклера, американської гірськолижниці Мікаели Шиффрін та футболістів англійського клубу Манчестер Сіті.

Свьонтек влаштувала перепалку з журналістом після поразки на US Open: "Що ви тут робите?" (ВІДЕО)