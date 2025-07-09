Яннік Сіннер і Новак Джоковіч у чвертьфіналі обіграли Бена Шелтона і Флавіо Коболлі відповідно.

Перший номер світового рейтингу Сіннер, вийшовши до півфіналу лондонського мейджора, на четвертому поспіль турнірі серії Grand Slam досяг цієї стадії. Він став наймолодшим в історії автором такого досягнення після 22-разового чемпіона турнірів Grand Slam Рафаеля Надаля.

Сіннер увірвався до півфіналу Вімблдону, не помітивши суперника – далі на нього чекає земляк або Джоковіч

Легендарний іспанець виходив у півфінали мейджорів з Australian Open-2008 по Australian Open-2009.

Джоковіч, перегравши Коболлі, у 14-те у кар'єрі вийшов до півфіналу Вімблдона. За цим показником він перевершив 20-разового чемпіона мейджорів Роджера Федерера (13). Крім цього, серб встановив рекорд в історії Відкритої ери за кількістю півфіналів на турнірах Grand Slam (52).

Джоковіч став останнім учасником 1/2 фіналу Вімблдону – серб не дав відбутися італійському півфіналу